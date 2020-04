Les agents de l'inspection de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la direction du commerce de Nâama ont saisi, la semaine dernière, en coordination avec les services de la sûreté de wilaya 196 quintaux de blé tendre dans un entrepôt de la daira de Nâama, selon la direction du commerce.

Une procédure judiciaire a été engagée contre le propriétaire de l'entrepôt pour "pratique illégale d'activités commerciales et stockage de produits et de denrées destinées à la spéculation", a-t-on indiqué.

Par ailleurs, la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Nâama a saisi également, durant la même période, environ trois quintaux de denrées alimentaires périmées dans l'entrepôt d'un magasin, sis au centre-ville de Nâama.

L'opération a permis de découvrir divers produits de consommation, notamment des légumes secs, des boîtes de conserve et du couscous, stockés illégalement.

Un dossier judiciaire a é té engagé contre le contrevenant pour "défaut de facturation, non respect des règles d’hygiène et stockage de produits impropres à la consommation humaine à des fins de vente", a-t-on indiqué.

Dans la wilaya de Tlemcen, les éléments de sûreté de daira de Sidi Djillali ont saisi environ sept quintaux de blé tendre destinés à la spéculation, selon un communiqué émanant de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Sur la base d’informations faisant part du stockage du blé tendre dans l'entrepôt d'un détaillant de la commune de Sidi Djillali, une perquisition a permis à la police de découvrir des produits alimentaires stockés, dont 137 sacs de blé tendre d'un poids de 50 kilos chacun et ce, dans le but de créer une pénurie du produit, a-t-on relevé.

L’enquête a révélé que ces marchandises ont été acquises auprès d'un boulanger. Le commerçant et le propriétaire de la boulangerie ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sebdou, a-t-on indiqué.