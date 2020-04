Le club de première division saoudienne de football, Al-Shabab, a infligé à son défenseur international algérien Djamel Benlamri une ponction de l'ordre de 40% sur son salaire, pour avoir ouvertement critiqué ses dirigeants à travers les réseaux sociaux, a rapporté dimanche la presse locale.

L'ancien stoppeur de la JS Kabylie et du NA Hussein-Dey avait indiqué en effet sur Instagram que ses actuels employeurs avaient essayé de le forcer à changer de manager et de faire une déclaration officielle, dans laquelle il exprime ouvertement son désir de changer de club. Ce qui, selon lui, était «une mise en scène» destinée à faciliter son transfert vers un autre club. Une sortie qui, cependant, n'a pas été du goût des dirigeants d'Al-Shabab, lesquels ont réagi deux jours plus tard en lui infligeant cette importante sanction financière qui, selon la presse saoudienne, représenterait 40% de son salaire. Benlamri n'en est pas à son premier clash avec la direction d'Al-Shabab, puisqu'il avait déjà boudé l'équipe il y a quatre mois, avant de revenir à de meilleurs sentiments.