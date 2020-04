Le Chinois Zhang Guowei, vice-champion du monde 2015 de saut en hauteur, a annoncé lundi qu'il mettait un terme à sa carrière à 28 ans alors que les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés d'un an, de 2020 à 2021.

"Je suis désolé, je ne peux vraiment plus sauter, aussi j'ai décidé de prendre ma retraite", a-t-il déclaré sur le réseau social Weibo.

Zhang avait fait sensation en décrochant la médaille d'argent lors des Mondiaux-2015 de Pékin avec un bond à 2,33 m, à un centimètre du Canadien Derek Drouin (2,34 m).

Depuis son explosion au plus haut-niveau en 2015, année durant laquelle il a établi son record personnel à 2,38 m, Zhang, connu également pour ses célébrations exubérantes après chaque saut réussi, n'est jamais revenu à son meilleur niveau. Il a ainsi terminé à la 25e place du concours de saut en hauteur des Jeux olympiques 2016 de Rio, puis a été freiné par des blessures à répétition.

En mars 2019, il avait été suspendu par la Fédération chinoise d'athlétisme pour avoir violé la réglementation sur ses activités commerciales.