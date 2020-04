Pas moins de 4.362 documents pédagogiques (conférences et travaux dirigés) ont été mis en ligne sur la plate-forme numérique de cours à distance de l’université Badji Mokhtar d’Annaba dans le cadre des mesures de distanciation sociale imposées par la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué dimanche le recteur de l’université Mohamed Manaâ.

Ce volume de supports pédagogiques traduit l’implication responsable des enseignants de l’université en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle qui impose de trouver "des solutions intelligentes", a indiqué à l’APS le recteur tout en précisant que "près de 16.000 étudiants ont consulté à cette heure ces documents." Pour favoriser les échanges entre enseignants et étudiants, l’université a ouvert trois espaces numériques à savoir "la plate-forme d’enseignement à distance", "le laboratoire virtuel de conférences à distance" et "la page de l’université sur le réseau social Youtube", est-il indiqué. Selon les responsables de l’université, ces activités pédagogiques tiennent compte du calendrier du second semestre et font appel à l’applica tion de conférences à distance permise par Youtube. Les enseignants assurent également à travers ces plates-formes la supervision des mémoires et des thèses, est-il précisé.