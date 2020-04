Habitués, des années durant, au règne de la télévision et de la Radio, qui constituaient sa principale source d’informations, le citoyen de Blida, pour qui les visites familiales et entre proches étaient un mode de vie, s’est trouvé contraint de recourir à la réalité virtuelle (Facebook, Viber, WhatsApp, Imo) pour maintenir ces relations sociales si précieuses, pour lui, tout en restant informé.

Une option, encouragée par la facilite d’utilisation de ces moyens de communications, et l’interactivité immédiate qu’ils offrent, outre la gratuité de certaines prestations assurées, à l’exemple de l’initiative de solidarité lancée par l’operateur publi c "Mobilis ", qui offre quotidiennement, aux citoyens de Blida, 60mn d’appels gratuits vers Mobilis, et des SMS illimités vers Mobilis et 2Go d’internet. Cette nouvelle orientation des citoyens de la wilaya est confirmée par une femme au foyer du chef lieu, qui a assuré, à l’APS, que dans le passé, elle "était totalement opposé à ces nouvelles technologies, dont les aspects négatifs dépassent de loin les avantages", estimait-elle. "Après le confinement total, j’ai changé d’avis, et je me suis trouvé contrainte de demander à ma fille de m’apprendre l’usage de l’application Viber pour contacter mes deux filles mariées dans deux communes différentes de la wilaya", a-t-elle ajouté.

Une autre dame originaire de la wilaya et résidant à Chlef, a, également, loué cet avantage tiré des nouvelles technologies de la communication, grâce auxquelles elle peut parler, deux fois par jour, avec sa mère et tous les membres de sa famille habitants à Blida. "J’essaye tant soit peu de leur apporter un peu de joie dans leur état de confinement quelque peu triste", a-t-elle indiqué à l’APS, ceci d’autant plus que "ma mère est habituée à me voir chez elle à chaque vacances scolaires", a-t-elle ajouté un peu triste.

Elle a souligné qu’elle utilise généralement l’application multimédias Viber (son, image et vidéo) pour discuter avec sa mère, souffrant de plusieurs maladies chroniques. Ce souci exprimé par les "enfants" à propos de leurs vieux parents malades, est réitéré par un autre citoyen de Blida, qui assure "éviter le plus possible de rendre visite à ma mère atteinte de nombreuses maladies chroniques, durant cette crise sanitaire traversée par le pays, afin de la protéger d’un risque de contamination par ce virus meurtrier", a-t-il dit, ceci d’autant plus "que ma mère n’assimile pas l’idée de n’être pas embrassée par son fils, du moins sur son front", a-t-il expliqué. "Cette crainte s’explique, également, par la nature de mon travail (employé dans une banque) qui fait que je suis en contact avec du public", a-t-il précisé. D’où le recours quotidien de ce citoyen a application "Imo" pour discuter avec sa mère, la voir et l’entretenir de sa santé et des nouvelles du jour.

Ces nouvelles technologies de la communication sont, également, devenues essentielles dans la présentation des condoléances aux familles ayant perdu un membre ou un proche, à cause du nouveau coronavirus, et pour cause. Une instruction des pouvoirs publics interdit l’organisation de cérémonies funéraires, aux fins d’éviter la propagation de ce virus. Un fait confirmé, à l’APS, par une dame, dont le frère et l’oncle ont été victim es du COVID-19, et qui a été contrainte, a-t-elle assuré, de présenter ses condoléances à sa propre famille "par téléphone ", en dépit du fait qu’ils habitent la même ville (Blida) qu’elle. Ceci d’autant plus que les membres des familles des deux personnes décédées ont été, également, placés en confinement à l’hôpital, à cause de leur infection par le même virus.

Les réseaux sociaux sont devenus l’autre moyen utilisé pour la présentation des condoléances aux familles et proches ayant perdu l’un des leurs à cause de cette pandémie, voire même pour annoncer leurs décès avec des photos personnelles, à l’appui.

D’autres estiment qu’ils (réseaux sociaux) constituent le meilleur moyen pour se tenir informé, et rester "à jour ", "concernant notamment les instructions émises quotidiennement par les pouvoirs publics à propos du développement de la situation sanitaire du pays ". Siham, une femme au foyer, maman de trois enfants scolarisés, ces nouvelles technologies sont indispensables pour le suivi de la scolarité de ses enfants, contraints de rester à la maison à cause du confinement. "J’ai adhéré à de nombreux groupes et sites d’enseignement pour pouvoir me procurer les cours du 3eme trimestre et autres exercices de soutien", a-t-elle souligné. Dans le même sillage, Mme Ouahiba Bouzifi, professeur à la faculté des sciences de l'information et de la communication à l’université d’Alger 3, s’est entretenu avec l’APS de son expérience dans l’exploitation de facebook , en tant que moyen d’interaction avec ses étudiants, qui lui transmettent leur travaux en cette période de vacances scolaires, qui ont été prolongées jusqu’au 19 avril prochain, et ce dans un objectif, a-t-elle dit, de "prévenir tout retard, dans le programme ou les mémoires de fin d’études", a-t-elle expliqué.

Les réseaux sociaux sont d’un "apport considérable en cette période de crise, dont particulièrement facebook, qui a recensé 19 millions d’utilisateurs en Algérie, en décembre 2019, selon le site Internetwordstats. Ces utilisateurs se comptent notamment parmi de nombreux acteurs de la société, dont des entreprises d’information, commerciales, de services et autres association caritatives.

A ceux là s’ajoute le citoyen ordinaire, qui exploite ce réseau pour s’informer mais, également, marquer sa contribution dans le façonnage de l’information et sa transmission au public, au titre des efforts de sensibilisation et prévention contre le Covid-19 , à travers nombre de "Hashtag" appelant au respect des gestes barrières "Restez chez vous", et autres. "L’impact des réseaux sociaux sur nos vie est confirmé de jour en jour, à nous de choisir la manière d’en tirer profit", a conclu cette enseignante universitaire.