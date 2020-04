Le nombre total de décès liés au COVID-19 aux Etats-Unis dépassait les 9.000 dimanche, selon les données compilées par le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns-Hopkins.

Au total, 9.132 personnes sont décédées de la pandémie, sur 321.762 cas confirmés à travers le pays, a indiqué le CSSE. L'Etat de New York a enregistré le plus grand nombre de décès dans le pays, avec 4.159 morts.

Parmi les autres Etats les plus touchés, le New Jersey a annoncé 846 décès, le Michigan 540, et la Californie 324, selon le CSSE.