Quelque 20.000 fidèles ayant participé en dépit de la progression du Covid-19 à un rassemblement d'un mouvement rigoriste musulman à Lahore ont été mis en quarantaine, ont annoncé dimanche les autorités pakistanaises, qui en recherchent toujours des dizaines de milliers d'autres.

Face à la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement avait interdit cette itjema, une réunion de masse du Tablighi Jamaat. Mais ses organisateurs étaient passés outre et, selon eux, plus de 100.000 personnes en provenance de 70 pays s'étaient retrouvées à cette occasion du 10 au 12 mars dans les environs de la capitale du Pendjab (est). Ces fidèles, que les autorités voudraient désormais soumettre à des tests pour savoir s'ils sont porteurs du virus, se sont depuis éparpillés au Pakistan et hors de ses frontières. Dans la seule ville de Lahore, 7.000 de ces missionnaires musulmans ont été jusqu'à présent mis en quarantaine, tandis que 8.000 autres ont subi le même sort dans la province méridionale du Sindh et 5.300 dans celle de Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), dont "certa ins ont été testés positifs", a déclaré dimanche Ajmal Wazir, un porte-parole de l'administration cette région.

Au moins 154 tablighis ont également jusqu'ici été testés positifs au Covid-19 au Pendjab et dans le Sindh, dont au moins deux sont morts après avoir participé à l'itjema, selon les autorités. Les deux premiers cas officiellement déclarés de coronavirus dans l'enclave palestinienne de la bande de Ghaza étaient des personnes qui avaient pris part au rassemblement à Lahore, selon la représentation palestinienne à Islamabad. Au moins 45 personnes sont mortes des suites de la pandémie au Pakistan, un pays de 200 millions d'habitants dont le système de santé est en déshérence. En Inde, une réunion de milliers de tablighis à New Delhi, où se trouve le siège de cette congrégation internationale, a aussi provoqué une traque de ses participants, après qu'au moins dix tablighis indiens sont morts du Covid-19. Les enquêtes sanitaires relient a posteriori de nombreux cas dans toute l'Inde à cet endroit situé dans une enclave pauvre entourée de quartiers riches de la capitale indienne. Un autre rassemblement en mars à Kuala Lumpur avait également abouti à des centaines de contaminations dans une demi-douzaine de pays, dont la Malaisie.