Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels des wilayas de Relizane et Naama contribue aux efforts de prévention de la propagation du coronavirus avec la confection de 27.000 masques de protection, a-t-on appris dimanche des deux directions du secteur.

La couture de ces moyens de protection, lancée la semaine dernière dans 6 établissements de formation de la wilaya de Relizane, a permis la production d'un total de 7.000 bavettes, selon le directeur de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels.

Rabah Bouhafs a indiqué que ce nombre de masques sera livré aux services de la wilaya pour les remettre au personnel des différentes établissements de santé et aux agents de la protection civile, notant que d'autres quantités de ces masques seront confectionnées ultérieurement.

Cette initiative a permis de mobiliser du personnel composé de 20 enseignants et travailleurs bénévoles, a fait savoir le même responsable, signalant la contribution des entreprises économiques et de bienfaiteurs en faisant don de matières premières. Il est prévu au courant de la semaine en cours au centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Yellel le lancement de la couture de vêtements de protection en coordination avec des associations locales. Dans la wilaya de Naama, 20.000 masques de protection médicale ont été confectionnés dans un atelier affilié au CFPA "Mohamed Boudiaf" de Mécheria, selon la direction du Secteur.

Cette action de solidarité, visant à renforcer au cours des prochains jours les établissements de santé de la wilaya, est menée par des enseignants et stagiaires du secteur de la formation professionnelle et des bénévoles, notamment des couturières et des artisanes, alors que des techniciens spécialisés de la direction de la santé et de la population supervisent le suivi de la conformité de ces masques aux normes en vigueur, selon la même source.

Le tissu demandé a été acquis par la direction de la formation et de l'enseignement professionnels, alors que des bienfaiteurs ont fourni d’autres produits utilisés dans la confection et la stérilisation de ces masques.

La même source a annoncé qu'un atelier similaire sera ouvert à travers les CFPA "Hadari Mohamed" à Ain Sefra pour offrir une opportunité aux volontaires et à ceux qui souhaitent faire un don afin de contribuer à de telles initiatives de solidarité.

Par ail leurs, une équipe spécialisée composée d'étudiants doctorants et de professeurs d'université au département des sciences naturelles et vie de l'Institut des sciences et de technologie du centre universitaire "Salhi Ahmed" de Naama lancera la production de produits stérilisants et de désinfectants au profit de la direction de la santé et de la population, a indiqué le directeur de l’institut d’enseignement supérieur, Ahmed Djilaili. Les services de la wilaya contribueront à fournir de la matière première pour la production de flacons de stérilisation alcoolique pour les mains qui seront préparés au laboratoire de biologie relevant du département précité.