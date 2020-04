Les services de la Protection civile d’Alger ont effectué, durant la première période de confinement partiel, quelque 750 interventions, dont 10 évacuations de personnes suspectées d'atteinte au nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris dimanche auprès du chargé de la communication à la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah.

Quelque 744 interventions d'évacuation et de secours entre 19h et 7h ont été opérées durant la période allant du 24 mars au 5 avril en cours, période de confinement partiel à Alger avant son prolongement, a indiqué à l'APS le lieutenant Benkhalfallah Il a précisé, en outre, que 10 interventions ont concerné l’évacuation de personnes suspectées d'atteinte au Covid-19, dont 3 cas se sont révélés positifs, soulignant le contact permanent avec les services sanitaires pour être informés de l’état des personnes évacuées et prendre le cas échéant les mesures requises pour les équipes qui ont effectué l'évacuation. Se félicitant de "zéro cas parmi" les équipes effectuant les évacuations, le rep résentant de la Protection civile d’Alger a mis en avant "la rigueur" adoptée par les services opérant sur le terrain, notamment les mesures strictes pour ce qui est de l'uniforme de protection et les opérations de désinfection des ambulances au niveau de l'unité centrale de la Protection civile.