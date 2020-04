En marge d'une visite d'inspection au Centre d'accueil et d'hébergement d'urgence des sans-abri à Dely Ibrahim et à Diar Rahma à Birkhadem, la ministre a précisé que, dans le cadre de la campagne nationale de prise en charge des sans-abri, trois espaces de quarantaine supplémentaires avaient été ouverts à El-Madania, Bologhine et Rouiba pour isoler les sans-abri et éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Au titre des mesures prises pour faire face à l'épidémie, les sans-abri bénéficient d'un accompagnement et d'une prise en charge psychologique et médicale tout au long de la quarantaine, au terme de laquelle ils seront placés dans les différents centres relevant du secteur de la Solidarité nationale, a fait savoir Mme Krikou A cette occasion, la ministre n’a p as manqué de saluer les efforts consentis par les travailleurs du secteur pour accompagner cette catégorie vulnérable, en particulier dans la conjoncture actuelle qui exige la conjugaison des efforts de tous pour faire face à la pandémie.