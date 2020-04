"Aujourd'hui, il est à l'hôpital pour subir des tests, mais il continuera d'être tenu informé de ce qui se passe et d'être aux commandes du gouvernement", a déclaré à la BBC Robert Jenrick, ministre chargé du Logement et des Communautés. Après avoir été diagnostiqué il y a dix jours, M. Johnson, 55 ans, dirigeant le plus éminent à avoir été contaminé par le virus, a été hospitalisé dimanche soir pour subir de nouveaux examens, ont annoncé ses services, précisant qu'il s'agissait d'une "mesure de précaution". "Le Premier ministre a eu des symptômes persistants depuis dix jours", a expliqué Robert Jenrick. "Il a passé la nuit à l'hôpital (...) nous espérons qu'en conséquence de ses tests il pourra revenir à Downing Street dès que possible", a ajouté le ministre. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, devrait toutefois le remplacer pour présider la réunion quotidienne consacrée au Covid-19 l undi matin. Selon le quotidien The Times, Boris Johnson a été conduit à l'hôpital St Thomas à Londres, proche de Westminster, et placé sous oxygène. Pour Robert Jenrick, la situation doit être "très frustrante" pour Boris Johnson qui continuait à diriger la riposte du gouvernement depuis son appartement de Downing Street. Le Covid-19 a déjà tué près de 5.000 personnes au Royaume-Uni.