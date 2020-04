Le Comité international de la Croix Rouge (CICR) a recommandé la réduction de la population carcérale du Mali afin de réduire le risque de propagation du COVID-19, a indiqué un communiqué de l'organisation, publié ce dimanche.

"Le CICR recommande de diminuer la surpopulation dans certaines prisons du Mali, afin de faciliter la lutte contre le coronavirus dans le pays", a précisé le communiqué. Pour le CICR, "le système carcéral n'est pas indépendant du reste de la société et dans les prisons, le COVID-19 pourrait être une catastrophe". Pour appuyer les autorités maliennes dans la lutte contre le COVID-19, le CICR a déclaré avoir apporté son soutien à 11 maisons d'arrêt du pays, soit à plus de 5.400 détenus au Mali.

Et pendant 3 mois, a précisé l'organisation, "ces maisons d'arrêt recevront de l'eau de javel, du crésyl, du savon, ainsi que 48 dispositifs de lavage des mains et des pulvérisateurs". A ce jour, le Mali compte 45 cas positifs, 5 décès liés au COVID-19 et un guéri.