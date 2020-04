Les aliments prêts-à-consommer pour bébés seraient moins intéressants nutritionnellement que les "faits maison", selon une étude écossaise.

Les compotes et purées maison n’ont rien à envier aux plats préparés vendus dans les rayons alimentaires pour bébés. C’est ce qu’affirme une étude de l’université de Glasgow en Ecosse. Les chercheurs ont comparé en 2010 et 2011 l’apport nutritionnel mentionné sur différents aliments pour bébés vendus au Royaume-Uni avec la version équivalente cuisinée maison.

En tout 462 produits dont 364 prêts à l'emploi des marques Heinz, Cow & Gate, HiPP Bio, Boots, Ella's Kitchen et Organix ont été analysés. 44% des plats préparés étaient destinés aux enfants de 4 mois et plus.

L’apport énergétique, les protéines, les glucides, les matières grasses, le sucre, le sel, le fer et le calcium ont été pris en compte par les chercheurs.

Les résultats, publiés dans Archives of Disease in Childhood, montrent qu’un plat préparé salé contient deux fois moins de protéines et de nutriments qu’un fait-maison. Autrement dit, pour avoir l’équivalent en nutriments d’un pot de 50g maison, un bébé devrait manger 100 g de plat déjà préparé.

Du côté des aliments sucrés, les prêts-à-consommer s’en sortent mieux que les salés puisque le calcium et le fer sont présents en quantité comparable aux aliments maison. En revanche, le tout préparé apporterait trop de sucre et pas assez de protéines.

Pareil que le lait maternel

Préparer soi-même les repas de bébé garantit une alimentation plus diversifiée pour bébé que les plats industriels, concluent les chercheurs. "La plupart des produits prêts-à-consommer ont la même valeur énergétique que le lait maternel, et sont généralement beaucoup moins riches en nutriments que les faits maison", résume le professeur Charlotte Wright, interrogée par Skynews. "Les mères pensent qu’en choisissant des plats préparés, elles donnent quelque chose de différent et de plus nourrissant que le lait maternel, mais en réalité c’est la même chose, et avant l’âge de six mois, le lait maternel est tout à fait suffisant". En réaction à cette étude, le Secteur français des Aliments de l’Enfance, syndicat du secteur, a souhaité rappelé que les petits pots constituent "une offre de qualité en toute sécurité pour accompagner les bébés". Avant d'être mis sur le marché, un petit pot est soumis à "165 contrôles" de qualité et que "l'emploi des colorants, conservateurs et colorants est interdit".