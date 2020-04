Les épinards ? Ils détestent ça. Les artichauts ? Hors de question. Les haricots verts? Ils n'en veulent pas non plus. Faire manger des légumes aux enfants peut parfois être un vrai parcours du combattant... Mais pas question non plus de les laisser se gaver de pâtes et de frites !

Une étude menée par des chercheurs de l'université de Leeds (Royaume-Uni) et publiée dans la revue scientifique PLoS One dévoile aujourd'hui la solution ultime pour faire aimer les légumes aux enfants. En fait, tout est une histoire de temps : ces chercheurs en sciences psychologiques ont en effet montré que, si les parents font entre 5 et 10 « tentatives légumes » avec leurs enfants avant que ceux-ci n'atteignent l'âge fatidique de 2 ans, les bambins seront nettement moins difficiles par la suite.

Tout se joue avant l'âge de deux ans

Pour en arriver à cette conclusion, l'équipe a proposé de la purée d'artichauts à près de 330 bébés issus de trois pays et âgés de 4 à 38 mois. Chaque enfant a été l'objet de 5 à 10 tentatives de proposition de légumes. Surprise : les enfants les plus jeunes se sont plus rapidement laissé convaincre par la purée d'artichauts que leurs aînés... La limite d'âge ? Deux ans, la « charnière » (selon les chercheurs) à partir de laquelle les enfants deviennent plus difficiles et rejettent plus facilement les aliments. En résumé, plus l'introduction du légume est précoce dans les repas de l'enfant, plus le légume en question a de chances de devenir une habitude alimentaire...

Autre résultat surprenant lors de l'expérience, la purée d'artichauts était déclinée sous trois formes : naturelle (donc sans additifs), adoucie (c'est-à-dire sucrée) et enrichie (en lipides). Résultat : les bébés n'ont fait aucune différence entre les trois préparations, qui ont été consommées en quantités égales. Si vous aviez l'habitude de noyer les carottes de bébé sous une tonne de ketchup, cette étude montre donc que c'est totalement inutile...