Les étudiants de l’Université Amar Thelidji de Laghouat se sont lancés dans la fabrication de gel hydro-alcoolique à titre gracieux pour les hôpitaux, a-t-on appris samedi du chef de département de Biologie.

L’initiative est une contribution de leur part aux efforts visant à assurer une disponibilité du produit, devenu très rares dans les pharmacies du fait de la forte demande exprimée en cette période de pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a signalé Dr.Farouk Bennacer.

Agissant de leur propre initiative, les étudiants des facultés de Biologie et de Médecine ont sollicité la mise à leur disposition du laboratoire et de la matière première afin de préparer cette solution d’aseptisation et la distribuer aux établissements hospitaliers de la wilaya, a-t-il ajouté.

Pour Abdenour Rouane (étudiant Master-2 Biologie) ce geste est "une contribution, un devoir et une manière de se montrer reconnaissant envers le pays", alors que pour Asma Rezzoug (doctorante en Chimie), "les étudiants de Chimie et de Biologie à travers le pays se doivent de préparer ce gel aseptisant, selon le protocole établi par l’OMS, car facile à fabriquer".

Selon son recteur, Pr.Djamel Benbartal, qui a salué l’initiative, l’Université de Laghouat a doté les étudiants de la matière première nécessaire à la fabrication de ce gel aseptisant, en plus de l’ouverture du laboratoire et de la mobilisation d’enseignants pour encadrer l’opération.

Mohamed Bouchareb, directeur de l’établissement public hospitalier de Laghouat, a affirmé, pour sa part, que l’hôpital a réceptionné ce jour un premier lot de ce gel hydro-alcoolique qui a été réparti pour son exploitation dans ses différents services, assurant que le produit est devenu rare dans les pharmacies et que les quantités obtenues s’épuisent facilement vu leur large utilisation par le personnel de l’hôpital.