Près de 80 tonnes de produits alimentaires (pâtes) destinés à la spéculation et la contrebande ont été saisies dans la wilaya de Tindouf, a-t-on appris samedi de la cellule de communication de la sureté de wilaya.

Agissant sur information faisant état du stockage par un individu (récidiviste) de produits alimentaires destinés à la contrebande, Tindouf étant une wilaya frontalière, les éléments de police judiciaire de la sureté de wilaya, munis d’un mandat délivré par les autorités judiciaires,ont procédé à la perquisition du hangar en question et procédé à la saisie.

Le mis en cause a été conduit au siège de la sureté de wilaya pour finalisation de son dossier judiciaire, pour sa présentation devant la justice, et la marchandise saisie a été remise à l’inspection divisionnaire des Douanes pour déterminer sa valeur douanière, a ajouté la source.