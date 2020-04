Des enseignants et stagiaires en formation professionnelle dans la wilaya de Tiaret ont lancé, une campagne de volontariat pour la confection de plus de 90.000 masques de protection au profit du personnel du secteur de la santé, dans le cadre d'efforts concertés pour la prévention et la lutte contre le coronavirus a-t-on appris auprès de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels.

Cette initiative, supervisée par la direction de la santé, comprend la production dans un atelier de couture au centre de formation professionnelle "Benyahia Bakhta", de 80 000 masques au profit du personnel médical et paramédical des hôpitaux et des établissements sanitaires de l'a wilaya, a-t-on indiqué.

Selon la même source, une campagne similaire a aussi été lancée au centre de formation professionnelle de Frenda et sera suivie dimanche par une autre au CFPA d'Ain Kermes, pour confectionner plus de 10.000 masques et des tenues vestimentaires de protection dans le cas où la matière première sera disponible.

Cette campagne de volontariat a permis l'acquisition d'un premier lot de tissu répondant aux normes sanitaires par la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Tiaret.

En outre, des donateurs ont fourni la matière première pour plus de 10000 masques, a-t-on fait savoir.

L’ouverture d'ateliers similaires dans d’autres CFPA situés dans les principales dairas de la wilaya permettra à un grand nombre de volontaires de contribuer à cet élan de solidarité.

Des donateurs ont exprimé leur intention de faire don de matière première.