Les autorités jordaniennes vont utiliser des drones et des caméras de surveillance pour assurer le respect du couvre-feu imposé dans tout le royaume afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus, a-t-on indiqué de source officielle. "Les forces armées et les services de sécurité vont s'assurer que le couvre-feu est respecté en utilisant des technologies modernes telles que les drones et les caméras de surveillance", a déclaré tard samedi le ministre d'Etat à l'Information, Amjad al-Adaylé.

Cinq personnes sont mortes du coronavirus et 323 autres ont été contaminées par la maladie, selon un dernier bilan des autorités jordaniennes.

M. Adaylé, qui est également le porte-parole du gouvernement, a averti que les autorités prendraient "les mesures nécessaires contre toute personne qui viole les décisions prises" pour contenir la propagation de l'épidémie.

La Jordanie a imposé le mois dernier un couvre-feu dans tout le pays accompagné de sanctions sévères pour les contrevenants. Mais au mois 1.600 personnes ont été arrêtées pour avoir violé cette interdiction de circulation, selon le s autorités.

Le mois dernier, l'armée a fermé la capitale, Amman, et toutes les provinces du royaume et interdit les mouvements entre elles jusqu'à nouvel ordre.

Les autorités ont également suspendu les vols à destination et en provenance du royaume, fermé les écoles, interdit les manifestations sportives et religieuses.

Elles ont aussi fermé les cinémas et les restaurants.