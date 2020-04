La presse spécialisée se fait en effet l’écho d’une actualité précisant leurs nouvelles cibles, notamment les hôpitaux et autres structures chargées de lutter contre la pandémie.

Comme il fallait s’y attendre, le confinement généralisé des populations a engendré une demande accrue en services de visioconférences ; un créneau qui n’échappe pas aux visées des cybercriminels.

Tant pour les travailleurs confinés chez eux qui sollicitent le réseau internet pour le travail que pour d’autres usages professionnels, les technologies et programmes de visioconférence sont très demandés ces derniers temps : « Malheureusement, certaines personnes malveillantes voient dans ces logiciels d’appels vidéo une occasion en or de faire des victimes », constate 20minutes.fr dans un article mis en ligne le 3 avril.

Ce site se base sur des informations relayées par des ‘’experts en cybersécurité de Check Point’’ qui ont établi que « le nombre de sites malveillants et faux logiciels d’appels vidéos proposant ce type de service avait explosé sur la toile depuis quelque temps.

Plus encore, des cybercriminels sont parvenus à identifier et à suivre des appels vidéos lancés via Zoom à l’insu des participants », nous apprend 20minutes.fr

DKNews