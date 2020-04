Le Sporting Lisbonne veut faire revenir l'international algérien, prêté cette saison à l’AS Monaco (Ligue 1 française) par Leicester City (Premier League anglaise), en vue de se renforcer la saison prochaine. L'ancien attaquant du CR Belouizdad a laissé une bonne impression lors de son passage dans la capitale portugaise entre 2013 et 2016.

Un retour au Portugal constituerait un bon challenge pour Slimani, d'autant plus qu’il sera libre de tout engagement en fin de saison. Rappelons que cette saison, le buteur algérien de 31 ans a inscrit neuf buts et offert sept passes décisives en 18 rencontres de Ligue 1 en France.