Un appel à participation à l’adresse des cinéastes amateurs à été lancé par l'association "Lumière de la Méditerranée" en prévision du premier Festival virtuel du film à domicile (Domum) devant se tenir du 20 au 25 avril sur les réseaux sociaux, indique l'organisateur.

La candidature est ouverte à toutes les œuvres, "court métrage ou vidéo-art, ne dépassant pas 3mn, filmées à domicile, montées avec une application pour smartphone" et envoyées par courriel à l’adresse du festival, précise son organisateur, l'association "Lumière de Méditerranée".

Trois essais parmi les films sélectionnés par un jury de professionnels, seront récompensés sur vote du public.

Le festival du film virtuel à domicile est organisé par "Lumière de la Méditerranée", de la direction de la culture de Annaba, en collaboration avec le Centre algérien de la cinématographie, le Festival international du film amateur de Kélibia en Tunisie et les Journées cinématographiques de Damas (Syrie).

Il a été conçu pour s'adapter aux mesures de confinement total ou partiel auquel sont soumises les villes algériennes pour prévenir la circulation du nouveau coronavirus, une pandémie qui touche désormais plus de 180 pays et territoires.