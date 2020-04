L'actrice américaine Sharon Stone a envoyé samedi un message de soutien à la Croix-Rouge italienne et à ses employés, dont elle a salué "l'efficacité" et "la dignité" dans la lutte contre le nouveau coronavirus en Italie, pays touché de plein fouet par la pandémie.

"Je vois des vidéos où vous entrez chez les gens pour transporter les victimes du coronavirus.

Je vois le cœur que vous mettez dans votre travail. Je sais que vous mettez vos vies en danger pour mener à bien votre mission", déclare la comédienne dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la Croix-Rouge italienne.

"Je vous vois faire votre travail silencieusement, efficacement, avec tellement de dignité et d'attention", ajoute la star de Casino ou Basic Instinct, apparue en polo de la Croix Rouge italienne, manifestement émue. En 2018, l'actrice américaine avait reçu à Rome la Médaille d'or du mérite de la Croix Rouge, en témoignage "de son engagement humanitaire".

L'Italie est le pays le plus touché par la pandémie du nouveau coronavirus (covid-2019), avec 14.681 morts officiellement enregistrés.