Cette prolongation a été décidée en application des mesures préventives de lutte contre la propagation du Covid-19, prises par le gouvernement algérien.

Le communiqué rappelle également le report de toutes les activités et manifestations culturelles jusqu’au 19 avril. Le ministère de la Culture avait annoncé le 11 mars dernier le report de toutes les activités, rencontres et manifestations culturelles dans le cadre des mesures préventives prises par l'Etat depuis l'apparition du coronavirus.

Le report concerne également les activités organisées par les associations et les opérateurs privés dans les infrastructures dépendant du ministère de la Culture.