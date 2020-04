La fièvre n'est pas un symptôme dangereux

La fièvre de l'enfant est un phénomène sans gravité, elle est même utile car elle permet à l'organisme de se défendre ! Il est rare que la fièvre soit le seul signe d'une maladie grave ou même qu'elle entraîne des complications. Si la fièvre est modérée et si votre enfant la supporte bien (sourit, mange et boit) il n'est pas en danger, il est donc inutile de traiter la fièvre. Contentez-vous de la surveiller. Néanmoins si elle persiste plusieurs jours ou gène vraiment l'enfant, il est important de consulter votre médecin.

Attention, en cas de fièvre chez les très jeunes enfants (moins de 6 mois) il faut consulter immédiatement. Dès que votre enfant a de la fièvre, appliquez quelques mesures simples pour qu'il se sente mieux.

MAINTENEZ UNE TEMPÉRATURE DE 18-20°C DANS LA CHAMBRE DE L'ENFANT

La température ambiante est très importante pour le confort de l'enfant qui a de la fièvre. Maintenir sa chambre à une température de 18-20°C est idéal: ni trop chaud ni trop froid.

DÉCOUVREZ LÉGÈREMENT BÉBÉ

En cas de fièvre, ne couvrez pas trop votre enfant. Au contraire, enlevez-lui quelques épaisseurs de vêtements afin de permettre à la chaleur de s’échapper et d'abaisser sa température corporelle. Mais, ne le déshabillez pas totalement car il pourrait alors prendre froid et commencer à grelotter.

DONNEZ-LUI À BOIRE RÉGULIÈREMENT

En cas de fièvre, il faut éviter la déshydratation. Donnez à votre enfant de l'eau fraîche ou une boisson qu'il aime pour l'inciter à boire régulièrement et avec plaisir. Pensez à lui proposer souvent à boire même s'il ne vous le demande pas, surtout s'il est trop petit pour réclamer.

DONNEZ UN MÉDICAMENT DÈS 38,5° C

Généralement, il n'est pas nécessaire d'envisager la prise de médicaments en dessous de 38,5°C. Si elle est bien supportée par l'enfant, la fièvre ne nécessite pas de traitement systématique.

Mais cela n'est pas toujours facile chez l'enfant. On peut aussi mesurer la température sous la langue ou l'aisselle ou encore dans le conduit de l'oreille, avec des thermomètres spécifiques.

Les gestes à éviter pour faire baisser la fièvre de l'enfant

BAIGNER SON ENFANT DANS L'EAU TIÈDE (2° C EN DESSOUS DE CELLE DE L'ENFANT) NE FAIT PAS BAISSER SIGNIFICATIVEMENT LA TEMPÉRATURE

Donner un bain tiède à un enfant fiévreux risque d'augmenter son malaise plutôt que de baisser réellement sa température. De même les poches de glace sont déconseillées.

Attention le bain peut également augmenter le risque de convulsions chez l'enfant.

IL NE FAUT PAS ALTERNER LES MÉDICAMENTS POUR FAIRE BAISSER UNE FORTE FIÈVRE

Il est important de ne donner qu'un seul type de médicament contre la fièvre, en respectant les doses et les intervalles entre les prises.

Si cela ne suffit pas à faire baisser sa température, consultez votre médecin. Il pourra alors juger de l'utilité d'utiliser plusieurs médicaments.

Quel médicament utiliser ?

Pour traiter la fièvre de l'enfant, le paracétamol est le médicament antipyrétique le plus souvent prescrit. On distingue deux cas de figure en fonction de l'âge de l'enfant :

Si votre enfant a plus de 3 mois, vous pouvez utiliser du paracétamol ou de l'ibuprofène avec une dose adaptée à son poids :

Pour le paracétamol : un maximum de 60 mg par kilo et par jour, à répartir en quatre ou six prises, soit environ 15 mg/kg toutes les six heures ou 10 mg/kg toutes les quatre heures ;

Pour l'ibuprofène : un maximum de 20 à 30 mg par kilo et par jour, à répartir en trois ou quatre prises, soit un maximum de 10 mg/kg toutes les huit heures ou 7,5 mg/kg toutes les six heures.

Si votre enfant a moins de 3 mois, seul le paracétamol est indiqué avec une dose adaptée à son poids : un maximum de 60 mg par kilo et par jour, à répartir en quatre ou six prises, soit environ 15 mg/kg toutes les six heures ou 10 mg/kg toutes les quatre heures. Attention, l'ibuprofène est contre-indiqué en cas de varicelle ou de diarrhées, et de vomissements importants. Enfin, l' aspirine est à éviter chez l'enfant à cause du risque de survenue du syndrome de Reye. Quoi qu'il en soit, lisez toujours attentivement les notices de vos médicaments et demandez conseil à votre médecin.

LES EFFETS SECONDAIRES GRAVES DES ANTIPYRÉTIQUES SONT RARISSIMES

Les effets secondaires graves reportés pour l'ibuprofène et le paracétamol sont très rares, ce sont des produits sécuritaires.

IL FAUT CONSULTER EN URGENCE SI :

La température atteint ou dépasse 40°C ;

son état de santé général se dégrade (refus de manger, de boire, somnolence, cris plaintifs et faibles, peau marbrée) ;

la fièvre s'accompagne de maux de tête, d'une raideur de la nuque, de vomissements, (le risque est alors d'être face à une méningite qui constitue une urgence médicale) ;

vous constatez une déshydratation ; la fièvre s'accompagne d'une diarrhée abondante et de maux de ventre ;

des difficultés respiratoires (pauses respiratoires, respiration rapide et plus courte, respiration irrégulière, signes de détresse respiratoire...);

IL FAUT CONSULTER DANS LA JOURNÉE SI :

Votre enfant à moins de 3 mois ;

votre enfant est suivi pour un problème de santé chronique ( diabète, mucoviscidose...) ;

votre enfant a des épisodes de fièvre fréquents ;

la fièvre persiste plus de 2 jours chez un enfant de moins de deux ans et plus de 3 jours chez un enfant de plus de deux ans ;

la fièvre et l'inconfort persistent, malgré un traitement bien conduit pendant au moins 24 heures (moins pour un enfant de moins de 3 mois);

la fièvre réapparaît après avoir disparu depuis plus d'une journée;

Si cela dure plus de 2 ou 3 jours sans que la situation ne s'améliore, ou s'accompagne de tout autre symptôme qui vous inquiète ou bien sûr en cas de crise de convulsions.