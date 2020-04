La fréquence des convulsions chez le nouveau-né est de 0,2 à 0,8% mais est sans doute sous-estimée car les convulsions à cet âge passent souvent inaperçues.

Les crises convulsives chez le nouveau-né peuvent être très frustes et la perte de connaissance n'est pas toujours facile à reconnaître. Le médecin doit se méfier d'une simple révulsion oculaire ou d'une fixité insolite du regard. Une succession de grimaces, de clignements de paupières, un simple mouvement de mâchonnement, un accès brutal de pâleur ou de cyanose, de petits mouvements arythmiques des doigts chez un nouveau-né ayant l'air de dormir, des mouvements inhabituels d'un membre sont souvent les seules manifestations de la convulsion néonatale. Au maximum, se trouve réalisé l'état de mal convulsif où les crises sont incessantes.

Ces convulsions ne doivent pas être confondues avec les banales trémulations du nouveau-né affamé, qui pleure ou qui a froid. Ces mouvements rythmiques des membres, du menton, surviennent chez un enfant conscient et cèdent à la pression de la main de l'examinateur.

Causes et facteurs de risque

Des intoxications maternelles sont parfois responsables : narcotiques, barbituriques, isoniazide etc ;

D'autres fois, c'est une intoxication directe du nouveau-né après l'utilisation erronée d'analeptiques respiratoires tels que le camphre ;

L'hypoglycémie et l'hypocalcémie sont les causes métaboliques les plus fréquentes ;

Les méningites bactériennes doivent être évoquées à titre systématique ;

Certaines embryo-foetopathies ( toxoplasmose, herpès, rubéole, inclusions cytomégaliques etc...) et des malformations cérébrales peuvent être responsables ;

L' anoxie néonatale, l'hémorragie cérébro-méningée dues aux traumatismes obstétricaux sont des causes très fréquente ;

D'autres étiologies sont plus rares : hypo- et hyper-natrémies, déficit en vitamine B6, hypomagnésémie, erreurs innées du métabolisme des acides aminés etc ;

La convulsion du 5° jour est décrite chez des enfants nés à terme, sans antécédent pathologique, qui présentent vers le 5° jour de vie un véritable état de mal électro-clinique. Après une période de quelques jours, le nouveau-né récupère un état clinique normal et ne garde aucune séquelle. La cause est inconnue..

Examens et analyses complémentaires

Différents examens complémentaires sont nécessaires chez un nouveau-né qui convulse : glycémie, calcémie, ionogramme sanguin, sérologies, hémocultures, ponction lombaire, électroencéphalogramme, radiographie du crâne, fond d'oeil etc.

Traitement

Il consiste d'abord à essayer de corriger une éventuelle anomalie métabolique avant même de disposer des résultats d'examens demandés en urgence au laboratoire. Le pédiatre injecte donc du glucose, du calcium, de la vitamine B6 et du magnésium. Cela permet de traiter les causes facilement curables.

Le traitement symptomatique fait appel aux benzodiazépines (Valium® etc...) injectables ou intrarectales.

En fonction de la cause, le traitement sera très différent.