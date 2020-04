Le wali d'Annaba Djameleddine Berimi a, dans le cadre des réunions de suivi de l'évolution de l'épidémie du coronavirus (COVID-19), donné jeudi, des instructions strictes aux différents acteurs de la prévention des risques de propagation de ce virus afin d’intensifier l’application des mesures de distanciation sociale dans les cités, les places publiques, les lieux de commerce et les groupes d’habitations aussi bien urbaines que rurales.

‘’Le non-respect des mesures de distanciation sociale observé ces deniers jours au centre ville d’Annaba et dans la commune d’El Bouni et ses groupements d’habitations Bouzâaroura et Sidi Amar, ou à El Hadjer et Sidi Amar est un indicateur négatif renseignant sur le recul de la conscience citoyenne quant au danger de la pandémie du Coronavirus’’ a précisé le chef de l’exécutif local.

Le même responsable, rappelant l’impératif d’appliquer à la lettre toutes les mesures préventives contre la propagation de l’épidémie a exhorté tous les élus et les acteurs concernés ‘’d’aller au-devant des citoyens et notamment des jeunes afin de les sensibiliser de vive voix sur la gravité de la situation sanitaire et la primordialité de se conformer aux mesures de distanciation sociale’’ .

Le même responsable a dans ce contexte insisté sur la nécessité de suspendre toutes les activités drainant les foules à l’exemple des commerces ambulants et des marchés d’animaux.

Il en va de même pour les activités de loisirs de jeunes, les promenades familiales ou encore le rassemblement des personnes âgées sous les arbres du Cours de la Révolution, a-t-on noté.

D'un autre côté, M.

Berimi a souligné la nécessité d'accélérer l'organisation et l'acheminement de l'aide alimentaire aux citoyens des zones reculées et isolées, ainsi que les familles subsistant du produit d’un travail journalier et dont la situation financière s’est vue être fragilisée par les mesures de confinement imposées par la crise du Covid 19.

A cet effet, un premier lot d’aides alimentaires sera distribué samedi au profit des habitants des zones isolées de Seraidi, en particulier les régions de Bouazizi, Ain Berber et Bir El Merdja dans la commune d'El-Eulma, a-t-on noté.