Le centre palestinien a cité, dans son rapport, la mort du jeune Mohammed Abdel al-Karim Hamayel (15 ans), tué par balles sur la montagne d’Al-’Arma à l’est de la localité de Beita au sud de Naplouse en Cisjordanie.

Le jeune, Sofian Al-Khawaja (32 ans) de la localité de Nil’in à l’ouest de Ramallah, a été tué par les forces d'occupation et son corps détenu auprès de l’occupation, portant le nombre des corps des martyrs détenus à 59 depuis 2015.

L’armée israélienne a en outre arrêté à environ 250 Palestiniens dont 54 enfants et six femmes en Cisjordanie, à al-Qods et dans la bande de Ghaza. Plus de 5000 Palestiniens sont emprisonnés dans les geôles israéliennes dans des conditions déplorables. Environ 130 Palestiniens ont été blessés par balles de soldats israéliens le mois dernier, suite à la répression des marches pacifiques organisées contre les politiques raci stes de l’occupation, la saisie des terres, la démolition des maisons et la fermeture des régions et des routes.

S’agissant du dossier de la colonisation, le gouvernement de l’occupation exploite l’affairement mondial de coronavirus pour appliquer plus des plans visant à l’expansion coloniale et à annexer plus de terres palestiniennes.

Au cours du mois de mars, 39 domiciles et installations ont été démolis par les bulldozers israéliens, exilant 75 citoyens Palestiniens dont 13 enfants et 17 femmes.