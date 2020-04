Le gouvernement ivoirien a annoncé qu’il allait prendre en charge les factures d’électricité d’un million de ménages abonnés au tarif social dans le cadre du plan de lutte contre le coronavirus, rapportent des médias.

Cette prise en charge concernera uniquement les factures qui devraient être payées en avril et mai. Cette mesure bénéficiera à 40% des abonnés à l’électricité en Côte d’Ivoire (plus d’un million d’abonnés). Quant aux abonnés en mode prépaiement, la prise en charge leur sera octroyée, dès la semaine prochaine, sous la forme d’un crédit d’énergie gratuit.

Les autorités ont également annoncé un report de paiement de factures d’électricité d’avril et mai pour l’ensemble des ménages. La date de paiement d’avril est repoussée à juillet 2020, et celle de mai à août 2020 ". Aucune pénalité ne sera appliquée aux clients , ni suspension de la fourniture d’électricité pour cause d’impayés. Cette mesure est destinée à atténuer l’impact de la pandémie du coronavirus sur la population .