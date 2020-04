Le marché de proximité de fruits et légumes de "Bab-Lakouas", centre-ville de Médéa, a été fermé mercredi et les vendeurs transférés vers plusieurs endroits afin d’éviter les risques de propagation du coronavirus, a indiqué un responsable local.

Cette décision intervient dans le sillage des mesures de prévention prises par les autorités locales de la wilaya de Médéa pour lutter contre la propagation du covid 19 au sein de la population, a souligné le chef de daira de Médéa, Brahim Boumaaza, ajoutant que la fermeture de ce marché qui connait une très grande affluence, a pour objectif de prémunir, aussi bien les acheteurs que les vendeurs installés sur place.

Les commerçants qui exerçaient au niveau de ce point de vente, très exiguë, ont été orientés vers différents endroits du chef-lieu de wilaya ou des espaces leurs ont été réservés afin de continuer à exercer leur activités, a précisé ce responsable, qui a fait remarquer que des dispositions ont été prises, en collaboration avec l’assemblée populaire communale de Médéa, les services du commerce et la sureté nationale, pour organiser ces commerçants en petits groupes. Ces derniers ont pour obligation d’installer leurs camionnettes, en guise d’étale, uniquement à l’entrée des zones d’habitation ou à la périphérie des grandes cités, de sorte à éviter d’éventuels concentration d’acheteurs, a-t-il expliqué. Des contrôles réguliers seront menées au niveau de ces points de vente provisoires pour s’assurer du respects des consignes de prévention, assure-t-on.