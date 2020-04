Le marché de gros saisonnier d’envergure régionale qui se tient régulièrement en période de récolte de ces légumineuses dans cette localité distante de 6 km de la ville de Guelma attire quotidiennement des dizaines de camions de tous les tonnages des wilayas de toute la région.

Selon les agriculteurs approchés par l’APS, ce marché est l’espace unique pour la commercialisation des récoltes des petits cultivateurs de ces légumineuses dont la période de récolte dure à peine deux mois et tout retard peut occasionner la perte de la production.

Le négoce sur cette place à la différence des saisons précédentes s’opère au milieu de mesures strictes de prévention contre le Covid-19, imposées par les services de l’assemblée populaire communale (APC) et les opérateurs eux-mêmes du marché.

Ainsi, l a distante interpersonnelle est observée pratiquement par tous de même que le port de bavettes et de gants et les actions de désinfection sont régulières, a-t-on observé.

Le président de l’assemblée populaire communale de Boumahra Ahmed, Abdelhafid Rouabhia a affirmé que des équipes spéciales ont été constituées pour veiller au respect des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19 et les actions d’assainissement et des désinfection sont "régulières".