Plus de 800 masques de protection à visière et à façade rigide en plastique ont été fabriqués par un groupe d’enseignants, chercheurs et bénévoles à l’Université des sciences et des technologies d’Oran «Mohamed Boudiaf» au profit du personnel médical et paramédical comme moyen de protection contre le Coronavirus, a-t-on appris des initiateurs de l' opération.

«Environ 800 masques ont été fabriqués jusqu’à mardi dernier et nous allons augmenter la cadence pour en fabriquer beaucoup plus car les besoins sont importants à Oran et même ailleurs», a souligné, à l’APS, Amine Iles, docteur en robotique et ingénieur en génie mécanique, directeur de la plateforme technologique de l’USTO (CRTI) et initiateur de l’opération. «Notre produit est un masque de protection à visière avec une façade rigide en plastique qui sert à protéger les gens en contact direct avec les malades du Coronavirus», a-t-il déclaré, indiquant que l’idée est venue d’une simple discussion avec un médecin à l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) «1er Novembre 1954», qui lui a parlé d’un manque de moyens de protection contre le virus et principalement le visage. A l’aide d’une imprimante 3D, l’enseignant a modélisé un système de masques de protection à visière et l’a imprimé en 7 minutes, puis en abordant le sujet avec le recteur de l’USTO et d’autres enseignants et chercheurs de l'université, ils se sont pleinement impliqués dans cette démarche incluant des doctorants et des étudiants en master et en Licence.

«Nous avons répertorié avec l’aide de médecins les besoins dans les services des grands établissements sanitaires (EHU, CHU, hôpital de Canastel) estimés à pas moins de 3.000 masques.

Toutefois, il nous reste aussi à recenser les besoins des petites structures de soins périphériques», a-t-il ajouté. A titre gracieux, plus de 400 masques ont déjà été livrés à L’EHU, CHU ET Hôpital de Canastel et aux éléments de la protection civile qui sont aussi les premiers à être en contact avec les malades, a-t-il rappelé, faisant savoir que des commandes leur sont parvenues des établissements de santé d'autres wilayas dont les hôpitaux de Blida, appelant à cet effet les bienfaiteurs à y contribuer.