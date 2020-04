S’inscrivant pleinement dans les mesures menées par l'Etat pour faire face au nouveau coronavirus (Covid-19), des institutions, des entreprises, ainsi que de simples citoyens se sont mobilisés dans un vaste élan de solidarité pour participer à l’effort national déployé contre cette pandémie.

Dès les premières décisions prises et annoncées par le président de la République Abdelamadjid Tebboune, pour protéger la santé publique et freiner la propagation du virus, des initiatives se sont multipliées et élargies à l’échelle nationale, témoignant de l’esprit de responsabilité et d'entraide en ces temps difficiles que traverse le pays.

En vue de soutenir cette campagne nationale de mobilisation, des comptes ont été ouverts et mis à la disposition des citoyens auprès d'Algérie poste et du Trésor pour recueillir les contributions et les dons de toutes personnes physiques ou morales qui souhaiteraient soutenir les efforts nationaux visant à combattre l'épidémie.

De son côté, la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH) a mis à la disposition, de manière continue, toutes ses infrastructures de stockage et han gars pour des personnes morales et physiques voulant faire don de produits pharmaceutiques.

Toujours dans le domaine médical, des opérateurs nationaux activant dans l’industrie pharmaceutique ont annoncé avoir pris des dispositions pour assurer la disponibilité de médicaments et de produits hydro-alcooliques.

Relevant notamment des groupes Biopharm, Saïdal et El Kendi, ces sociétés ont fait état d'une production de 476.000 litres de solutions hydro-alcooliques qui sera livrée à PCH qui, à son tour, sera chargée de la distribuer auprès des établissements, instances, services hospitaliers et officines privées.

Ces groupes pharmaceutiques ont assuré avoir pris une série des mesures pour renforcer la production locale en médicaments et autres produits fortement recommandés pour la prévention contre la contamination du coronavirus.

Les entreprises publiques mobilisées

S’engageant aux côtés des autorités, des entreprises publiques, à l'instar de Sonatrach, Sonalgaz et de la SEAAL, ont également entrepris, pour leurs parts, diverses actions de solidarité en vue de répondre aux attentes exprimées par les citoyens, en matière de disponibilité de carburants, de l'alimentation en électricité et d'accès à l'eau potable, ce qui a permis au pays de surmonter cette crise sanitaire et de juguler to ute éventuelle pénurie dans cette conjoncture difficile.

Des groupes publics industriels, dont ceux activant particulièrement dans les secteurs de l’agroalimentaire, du textile et de l'hygiène, ont annoncé de leur côté la mobilisation de leurs effectifs en réadaptant leurs activités et en renforçant leurs capacités de production en guise de solidarité pour contrer cette épidémie qui a causé près de 600 morts en Algérie à ce jours.

Parmi ces groupes, figurent les entreprises Getex, Agrodiv, Divindus, qui continuent à fournir des produits ayant un lien avec cette pandémie en augmentant leur production afin de satisfaire une demande de plus en plus croissante.

Idem pour les entreprises du secteur des transports qui ont manifesté leur solidarité, à l’exemple du Groupe de transport terrestre de marchandises et de logistique (Logistrans) et de la Compagnie industrielle des transports algériens (CITAL).

Celles-ci ont fait don, en effet, de matériels sanitaires, d'équipements de protection et de gels désinfectants au profit des personnels soignants au niveau des hôpitaux de Blida et de Boufarik, tandis que d’autres intervennants du secteur ont mis à la disposition des hôpitaux leur flotte de bus pour assurer le transport de leur personnel.

Les opérateurs de la téléphonie mobile ont apporté aussi l eur assistance en octroyant, dans le cas de Djezzy, une dotation de 42 millions de DA au profit des hôpitaux pour l’achat d’équipements médicaux, en sus des offres gratuites proposées par Mobilis sur des communications et des connexions internet pour ses clients de Blida.