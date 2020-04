Le service des maladies infectieuses du CHU d’Oran, qui a entamé il y a une dizaine de jours le protocole de traitement des cas de coronavirus avec de la chloroquine, commence à avoir des résultats "encourageants pour la plupart", selon la chef de ce service, le Pr Mouffok Nadjet.

Le service qui prend en charge plus que la moitié des cas avérés du coronavirus à Oran, a libéré vendredi les trois premiers cas complètement guéris du coronavirus, a indiqué à l’APS le Pr Mouffok, précisant que "l’ensemble des patients pris en charge au niveau du service se portent bien".

Même les cas arrivés au service dans un état grave, se rétablissement petit à petit, rassure-t-elle, exprimant un grand soulagement qu’aucun décès n’a été enregistré au niveau de son service depuis le début de l’épidémie. "Il n’est toutefois pas possible à l’heure actuelle d’affirmer que la chloroquine est l’unique cause du rétablissement des ces patients, la guérison du coronavirus pouvant être parfois spontané", a-t-elle souligné. Le service continue à traiter les cas porteurs du Covid19 avec de la chloroquine, avec l’ espoir d’avoir autant de guérison, a-t-elle dit.