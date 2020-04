Des actions similaires ont été engagées, en outre, par des sociétés privées comme Henkel Algérie et le groupe Cévital et les entreprises du Forum des chefs d’entreprise (FCE) pour faire face au Coronavirus, à travers notamment des acquisitions de matériels médicaux, de mesures d’augmentation des capacités de production, de distribution de produits alimentaires et des baisses de prix de leurs produits (farine, semoule, sucre, huile...).

Des établissements hôteliers ont décidé d'accueillir des ressortissants algériens rapatriés de l’étranger et mis en quarantaine, allégeant la pression engendrée par cette pandémie sur les infrastructures de santé.

A cela s’ajoute, des initiatives individuelles, à l’exemple de celle entreprise par l’homme d’affaires Djillali Mehri, qui a fait don de 500.000 dollars pour contribuer à l’acquisition de matériels médicaux et de masques de protection au profit des professionnels du secteur de la santé publique.

Des quantités de produits alimentaires et pharmaceutiques ainsi que des moyens de protection ont été, par ailleurs, assurés aux citoyens et hôpitaux de la région de Blida, depuis le début de cette crise sanitaire , par des membres du Club des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja (CEIMI), qui se sont engagés à poursuivre cette action jusqu’à la fin l'épidémie.

Se disant "conscients des risques" et des "enjeux de cette pandémie", des parlementaires et des formations politiques ont décidé, eux aussi, de faire don de leurs salaires et de contribuer aux opérations humanitaires contre la propagation du Covid 19.

Le mouvement associatif n’est pas en reste, se distinguant, quant à lui, par des actions sur le terrain et des initiatives ciblant des familles nécessiteuses et des populations soumises au confinement, en particulier celles vivant dans la wilaya de Blida.

Le Croissant rouge algérien (CRA) a ainsi tenu à répondre aux besoins des associations locales, acheminant à travers ses propres moyens des aides multiples octroyées par des particuliers, des entreprises et des parties étrangères.

A ce propos, la présidente du CRA, Mme Saïda Benhabilès a affirmé que plus de 30.000 bénévoles ont été mobilisés sur le terrain pour venir en aide aux populations en besoin.

Ce large élan de solidarité a été salué par le président de la République, qui a évoqué dans un message adressé à la Nation un "comportement patriotique et humain dont a fait montre le peuple algérien en cette difficile épreuve de lutte c ontre le Covid-19".

"Je salue tous les bienfaiteurs parmi nos citoyens et citoyennes, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui ne cessent d'afficher leur désir de fournir aide et assistance aux hôpitaux et aux citoyens affectés par les mesures de confinement et de restriction de circulation en cette épreuve", avait écrit le Président Tebboune.