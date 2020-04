20.000 couffins alimentaires seront distribués dans quelques jours par l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi Ouzou au profit des familles nécessiteuses en guise de solidarité en ces temps de pandemie de Covid-19, a annoncé mercredi le président de cette institution élue, Youcef Aouchiche.

"Cette crise est difficile à vivre pour nous tous, mais elle est encore plus difficile à supporter pour les personnes qui vivent dans la précarité et qui n’arrive pas à subvenir aux besoins les plus élémentaires de leurs familles", a observé Aouchiche dans un message adressé à la population locale.

A ce titre, a-t-il indiqué, l'institution qu'il préside a "pris l’initiative de financer une opération de distribution de 20.000 couffins alimentaires au profit des familles démunies de la wilaya, afin de soulager, un temps soit peu, leurs souffrances". Pour garantir la réussite de cette opération de solidarité, Aouchiche, a fait appel à "l'adhésion" et "l'implication effective des Assemblées locales communales et du mouvement associatif", qui sont, a-t-il dit, "entrain de donner un exemple en terme de so lidarité, d’union et de vivre ensemble".

Il a, également, salué "l'auto-mobilisation exemplaire, en ces temps difficiles, des citoyens" qu'il a appelé au respect rigoureux des mesures d'hygiène et de confinement pour parvenir à stopper la propagation de cette pandémie.

De son côté, la Chambre locale du commerce et d'industrie du Djurdjura (CCI) a lancé un appel aux commerçants, entrepreneurs et industriels de la wilaya à s'impliquer dans cet élan de solidarité à travers des dons qui permettront de faire face à cette situation, notamment, au profit du personnel médical qui est en première ligne contre cette pandémie.

Ces dons, serviront, est-il indiqué à "assurer la restauration du personnel soignant mobilisé et faire face à la demande du secteur sanitaire en produits de protection" et "aider en produits de première nécessité des personnes en difficultés sociales qui sont bloqués chez eux".

A noter que plusieurs initiatives ont été déjà prises par différents collectifs, comités de villages et associations, à l'exemple de la fourniture de gel hydroalcoolique et de bavettes au profit des structures sanitaires des collectifs de citoyens ou l'approvisionnement en fruits et légumes la résidence de la JSK mise à la disposition du corps médical par les commerçants du marché du gros de la wilaya.

De même que beaucoup des comités de villages en confinement ont lancé des opérations de solidarité et d'organisation de la distribution de denrées alimentaires pour permettre la réussite de cette mesure préventive et stopper sa propagation.