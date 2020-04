Le coup d’envoi d'une caravane de solidarité comprenant des aides humanitaires au profit des catégories vulnérables et familles démunies dans les zones d’ombre a été donné mercredi depuis le siège du ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme.

Organisée en coordination avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural sous le slogan « Unité solidaire. Un instinct révolutionnaire », cette caravane est composée de camions qui ont pris le départ à destination de toutes les wilayas du pays, chargées en colis de produits alimentaires, bavettes, produits désinfectants et encadrées par des médecins et psychologues pour sensibiliser les populations sur le danger du virus mortel. La caravane est composée de "plus de 350.000 quintaux de pommes de terre et de légumes, 200 unités de 5 litres d’huile, une quantité considérable de céréales, légumineuses et de pois chiches, ainsi que des denrées alimentaires de base », a indiqué le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, dans une déclaration à la presse. Cette in itiative sera renforcée par « bien d’autres démarches", a fait savoir le ministre qui appelle, à cette occasion, les donneurs à une mobilisation régulière et solidaire sous l’égide du ministère de la Solidarité. Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a affirmé que la région Ichemoul à Batna a été choisie comme point de départ, une région d’où fut tirée la toute première balle, en 1954, en vue de, a-t-elle ajouté, « prouver que notre union viendra à bout de cette pandémie, tout comme elle a vaincu, le 1er Novembre, un ennemi commun ».

Soulignant que les zones d’ombres sont « une priorité » pour son ministère, en cette période de crise sanitaire que vit l’Algérie, la ministre a assuré que cette initiative sera suivie d’autres initiatives au profit d’autres régions démunies. Le ministère de la Solidarité ne travaille pas seul, s’est félicitée Mme Krikou qui rappelle que « le nouvelle République requiert la coordination avec tous les ministères ».