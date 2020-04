Les cours devront reprendre en ligne et à distance à partir de dimanche prochain à l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira pour éviter la propagation du Covid-19, a indiqué jeudi le recteur de l’Université, M. Lotfi Mouni.

«Pour notre université, la reprise des cours sera dimanche prochain à distance et online pour éviter toute propagation du virus dans les rangs de la communauté estudiantine», a expliqué M. Mouni à l’APS A cet effet, l’administration de l’université Akli Mohand Oulhadj «n’a ménagé aucun effort pour mettre en place et préparer la plateforme numérique avec l’installation du logiciel Moodle sur le site web de l’université et ce au profit de toutes les facultés pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs cours le plus normalement et ce via e-Learning».

«Ce support pédagogique (e-Learning) a été mis à la disposition de l’université depuis le mois de septembre dernier avec l’organisation d’un cycle de formation au profit des enseignants des différentes facultés afin de les préparer à relancer leurs cours et organiser leurs examens sur internet», a tenu à préciser le recteur de l’u niversité.

Le même responsable a expliqué en outre que le recours à la reprise en ligne des cours était sur une instruction du ministère de tutelle.

«Nous avons informé tous les enseignants et doyens de facultés pour reprendre les cours à partir de imanche», a-t-il dit. Pour les étudiants ne disposant pas d’internet et habitant dans des zones enclavées, l’université Akli Mohand Oulhadj leur a aménagé toute une salle équipée des moyens d’internet, qui leur permet de poursuivre en ligne leurs cours. «Nous avons même déployé quelques bus pour assurer le transport de ces étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs cours dans cette salle d’internet», a assuré M. Mouni.