Ahmed Tebbache a indiqué, dans ce sens, qu'un comité de crise a été mis en place et œuvre, en coordination avec les autorités locales, pour intervenir et réparer immédiatement toute panne d'électricité et du gaz en H/24. Un numéro vert «3303» est mis à la disposition des citoyens pour signaler toute panne ou problème technique, selon le même responsable, qui a indiqué que depuis la prise de ces mesures le 24 mars dernier, aucune interruption du courant électrique n'a été enregistrée. Concernant les mesures de sécurité des employés pour les protéger contre le coronavirus, SDO les a dotés de moyens de protection dont des masques, des gants et la solution désinfectante pour les mains, tout en assurant une stérilisation complète des struct ures et respectant l'application stricte des mesures sanitaires. Le nombre d'employés a également été réduit à 50% en mettant en congé exceptionnel ceux qui ont une santé fragile et les femmes employées qui ont des enfants à charge, en plus d'appliquer des horaires de travail de huit heures du matin à 14 heures, a-t-on fait savoir. Le nombre d'employés de SDO à Oran, qui couvre les communes du chef-lieu de wilaya et Bir El Djir, est estimé à 522 travailleurs et des abonnés au réseau électrique à plus de 227.500.