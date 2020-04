Le commandant du porte-avions nucléaire américain USS Theodore Roosevelt, qui avait lancé un appel aux accents dramatiques pour faire évacuer son navire contaminé par le coronavirus, a été limogé, a annoncé jeudi le secrétaire à l'US Navy, Thomas Modly. «Nous ne sommes pas en guerre.

Il n'y a aucune raison que des marins meurent», avait écrit le capitaine de vaisseau Brett Crozier, dans une lettre publiée par le San Francisco Chronicle. Il «a fait preuve d'un très mauvais jugement en période de crise», a précisé M. Modly au cours d'une conférence de presse au Pentagone. Le commandant Crozier sera remplacé par son prédécesseur, le vice-amiral Carlos Sardiello, qui lui avait transmis le commandement du navire en novembre dernier, a précisé le responsable de l'US Navy. «Le commandant Crozier a laissé la complexité du défi posé par l'épidémie de Covid à bord prendre le dessus sur son professionnalisme, au moment où le plus urgent était d'agir avec professionnalisme», a noté M. Modly. «Je ne doute absolument pas que le commandant Crozier ait fait ce qu'il croyait nécessaire pour le bien-être de son équipage», a-t-il poursuivi. Mais cette lettre et l'écho qu'elle a recueilli «a alarmé inutilement les familles de nos marins», a-t-il regretté. Elle a aussi «semé le doute sur les capacités et la sécurité opérationnelles du navire , ce qui aurait pu encourager nos adversaires à en profiter».

«C'est pour ces raisons que j'ai perdu confiance dans sa capacité à continuer à commander ce navire de guerre alors qu'il combat ce virus pour remettre l'équipage sur pied», a-t-il conclu.



Pérou Sorties alternées des hommes et des femmes pour lutter contre le virus

Les autorités péruviennes ont renforcé jeudi les restrictions des déplacements dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en interdisant que les hommes et les femmes sortent ensemble dans les rues et en imposant des sorties alternées selon le genre.

En vertu de cette mesure insolite, annoncée par le président péruvien Martin Vizcarra, les personnes de sexe masculin ne pourront désormais sortir de leur domicile que le lundi, le mercredi et le vendredi, tandis que les femmes, elles, ne seront autorisées à le faire que le mardi, le jeudi et le samedi. Le dimanche, personne n'aura le droit de sortir. «Il nous reste dix jours, faisons cet effort supplémentaire pour contrôler cette maladie», a déclaré le président au cours d'une conférence de presse. Il a précisé que la mesure serait en vigueur jusqu'au 12 avril, date prévue pour la fin du confinement en vigueur au Pérou depuis le 16 mars. A la date de jeudi, le Pérou comptait 1.414 cas confirmés de contamination par le Covid-19 et 55 morts. Le premier décès avait été enregistré le 6 mars. M. Vizcarra a déclaré que la nouvelle mesure visait à réduire d e moitié le nombre des personnes circulant dans les rues à un moment donné, car les restrictions déjà appliquées n'étaient pas suffisantes.

«Les mesures de contrôle (en vigueur) ont donné de bons résultats, mais pas ceux qui étaient espérés», a-t-il dit. Cette alternance entre hommes et femmes ne s'appliquera pas aux employés des services essentiels qui fonctionnent pendant l'état d'urgence sanitaire, marchés, banques, pharmacies et hôpitaux.