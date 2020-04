Un réseau organisé, constitué de neuf éléments, et spécialisé dans le trafic de psychotropes, a été mis hors d’état de nuire par les services de la police de Tipasa, a indiqué, jeudi, un communiqué de ces services.

Selon le document, l’opération a été réalisée par la brigade de lutte contre les drogues, de la sureté de wilaya de Tipasa, dans le cadre de la lutte contre la criminalité relative au trafic de drogues et de psychotropes. Cette affaire a été mise à jour grâce à des informations faisant état de la présence, en ville, de neuf personnes suspectes s’adonnant au trafic de psychotropes, suite à quoi, est-il poursuivi dans le même communiqué, un plan a été mis en place, ayant abouti à une fouille des domiciles des suspects, qui a donné lieu à la saisie de 886 comprimés de psychotropes (de type Prégabaline). A cela s’ajoute, selon la même source, la saisie d’un montant de plus de 90.000 da, issu de la vente de ces drogues, de trois véhicules touristiques, et 12 téléphones portables. Les suspects seront présentés devant le parquet du tribunal prés de Tipasa, dés parachèvement des enquête s les concernant, est-il signalé dans le même communiqué de la cellule d’information de la sureté de wilaya de Tipasa.