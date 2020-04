Les services de la circonscription administrative de Bouzaréah, dans la wilaya d’Alger, ont arrêté les horaires de fermeture des marchés de proximité à travers ses communes à 13:00, à partir de jeudi et jusqu’à nouvel ordre, a indiqué un communiqué de cette instance.

Les horaires d’ouverture des marchés de proximité, répartis à travers les communes de Bouzaréah, Ben Aknoun, Beni Messous et El Biar ont été arrêtés en application des décisions prises lors de la réunion de la commission de sécurité du 31 mars pour endiguer la pandémie, vu la situation générale que traverse le pays, en raison de la propagation du nouveau coronavirus, souligne le communiqué. Les marchés demeureront ouverts jusqu’à 13h00 dans la circonscription administrative de Bouzaréah, et ce à partir de jeudi et jusqu’à nouvel ordre, selon la même source.

Ladite circonscription a appelé les citoyens à faire leurs courses le matin, à éviter l’affluence massive aux marchés, et à respecter la distance de sécurité entre individus, fixée à deux mètres, précise la même source.