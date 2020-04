Et si boire une tasse de café pouvait vous aider à voir la vie en rose ? Une étude allemande a découvert que le café pouvait nous aider à repérer le positif dans une situation donnée. Explications.

Le café, un outil pour positiver.Des chercheurs de la Rurh University en Allemagne ont remarqué au cours d’une expérience que deux à trois tasses de café aident à repérer les mots positifs dans une phrase. Le test mené sur 66 volontaires a consisté à repérer aussi rapidement et précisément que possible dans une liste de mots défilant sur un ordinateur, les termes qui existaient vraiment. La moitié des volontaires ont pris un comprimé de lactose qui n’a eu aucun effet sur les résultats de l’expérience.

L’autre moitié s’est vue administrer 200 mg de caféine 30 minutes avant le début du test, soit l’équivalent de 2 ou trois tasses de café. Résultat, le groupe “caféine” a été 7% plus précis pour reconnaître les mots positifs. Ce qui a amène les scientifiques à conclure que la caféine peut améliorer les fonctions mentales vis-à-vis de certains stimuli comme les mots positifs. En effet, si le test a fonctionné sur des mots positifs comme «heureux», aucune différence n’a été constatée pour des mots neutres ou à connotation négative comme «mauvais».

Trois tasses de café permettraient donc de voir les choses sous un jour meilleur. Ça tombe bien, aux dernières nouvelles, le café rallongerait l’espérance de vie ! Vous reprendrez bien une petite tasse ?