Selon une étude italienne, consommer 3 tasses de café par jour permettrait non seulement de faire baisser le risque de cancer mais également de cirrhose du foie.

On lit régulièrement des études sur les bienfaits… et méfaits du café sur la santé. La dernière en date montre que la consommation de café peut faire baisser le risque de cancer du foie le plus courant (le carcinome hepatocellulaire ou CHC) de 50%.

La méta-analyse de 16 articles publiée entre 1996 et 2012 a été menée conjointement par l’Institut de recherche en pharmacologie et l’Université de Milan en Italie, le pays du petit Espresso bien serré. L’auteur de l’étude, le Dr Carlo La Vecchia, a expliqué : «Nos recherches confirment des résultats précédents qui avait déjà montré le café est bon pour la santé et plus particulièrement pour le foie.» L’équipe de chercheurs qui a mené l’étude se réjouit car ces résultats s’ajoutent à ceux d’autres études qui avaient montré que le café aide à prévenir le diabète, connu pour être un facteur de risque du cancer du foie, ainsi que la cirrhose. Le Dr La Vecchia a ajouté : «On ne sait toujours pas pourquoi la consommation de café joue un rôle préventif contre le cancer du foie. En tout cas, cette action est limitée en comparaison d’autres moyens de prévention».

En effet, le cancer du foie peut être évité grâce à la vaccination contre l’hépatite B, la surveillance du virus de l’hépatite C et la réduction de la consommation d’alcool. Ces 3 mesures peuvent, à elles-seules, éviter 90% des cas de cancer du foie de type CHC. Le tabac, l’obésité et le diabète augmentent également le risque de souffrir d’un cancer du foie.

Sachant que le cancer du foie est le 6e type de cancer le plus courant dans le monde, il est important de connaitre les moyens de le prévenir… et de ne pas se priver d’un petit café le matin pour bien commencer la journée.