Il y a un an, lors du Congrès annuel de l’American chemical society, des chercheurs avaient présenté une étude montrant que le café vert pouvait faire perdre du poids. Cette étude avait montré que dans deux groupes de personnes en surpoids qui suivaient un régime, celles qui prenaient des gélules de café vert en plus de leur régime, perdait 10% de poids en plus.

Cette année, lors de ce congrès annuel, le Pr Joe Vinson de l’Université de Scranton, en Pennsylvanie, a présenté la suite de cette étude et montré que les grains de café vert permettent également de contrôler la glycémie chez les personnes en état de pré-diabète ou souffrant de diabète de type 2.

On ne compte plus le nombre d’études scientifiques qui indiquent un lien entre la consommation de café, de thé, de décaféiné et le développement du diabète.

Ainsi, selon une de ces études, chaque nouvelle tasse de café bue dans la journée entraînerait une baisse de 7% du risque de développer un diabète. Mais désormais, les chercheurs poussent ces études un peu plus loin et se penchent sur les composants de ces boissons, avec l’ambition de mettre au point de nouveaux traitements anti-diabète.

C’est ainsi qu’ils se sont penchés sur le café vert. Une des substances présente dans les grains, l’acide chlorogénique, contribuerait à améliorer le contrôle de la glycémie et à prévenir le diabète.

« Notre étude montre une diminution du risque de diabète de 50% pour les personnes qui consomment 7 tasses de café par jour par rapport à celles qui ne consomment que 2 tasses » a-t-il expliqué.

Même s’il est présent dans les pommes, les pruneaux ou les artichauts, c’est essentiellement dans le café que l’on trouve l’acide chlorogénique : il représente entre 5 et 10% du poids des grains de café vert et un litre de café filtre fournit de 500 à 800 mg d'acide chlorogénique.