L'ailier droit international algérien Said Benrahma, aimerait bien rejoindre un jour une formation de Premier League, alors qu'il est en train de réaliser une saison exceptionnelle sous les couleurs de de Brentford (Div.2 anglaise de football).

Même s’il n’a donné aucune indication précise et son club préféré, Benrahma (24 ans) a juste fait savoir qu’il a l’ambition de joueur en Premier League.

«J'espère jouer en Premier League la saison prochaine si Dieu le veut».

L'ancien niçois s'exprimais dans un live sur son compte Instagram, à partir de son domicile, où il est confiné au même titre que l'ensemble des sportifs, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Auteur de 10 buts et 7 passes décisives en 34 rencontres de Championship, Said Benrahma est plus que jamais dans la forme de sa vie avec Brentford, en course pour la montée.

Des performances qui l'ont mis sur les tablettes de plusieurs clubs en Premier League, à l'image de Leicester City, West Ham, Arsenal ou encore Aston Villa.