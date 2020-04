La Fédération turque de football (TFF) a statué ce vendredi sur une reprise de la compétition début juin au plus tôt, qui reste actuellement suspendu en raison de l'épidémie du coronavirus.

''La décision a été prise en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, sans compromettre la priorité de notre vie humaine conformément aux recommandations de notre comité scientifique'', a précisé la TFF dans un communiqué. ''Notre priorité est toujours la santé de nos athlètes, de tous les individus au service du football et des supporters. Compte tenu du processus de préparation de nos équipes, nos ligues pourront reprendre début juin au plus tôt'', Selon la même source. Après 26 journées, Trabzonspor est à égalité de points de avec Istanbul Basaksehir en tête de la Süper Lig.