«Mon message à mes sœurs et à mes frères sportifs : après le report des Jeux Olympiques JO-2020 de Tokyo et des Jeux méditerranéens d’Oran ainsi que la suspension des compétitions nationales et internationales, je partage votre ressenti suite à l’arrêt des compétitions, des entrainements et de la préparation surtout pour ceux qui sont qualifiés aux JO, qui constituent le rêve de n'importe quel sportif», a indiqué le premier responsable du département ministériel.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé mercredi sa décision de prolonger la suspension, jusqu'au 19 avril, de toutes les manifestations sportives, dans le cadre des mesures de prévention face au nouveau coronavirus (Covid-19). «Je vous demande de ne pas vous résigner. Nous allons profiter de ce report pou r préparer parfaitement les prochaines échéances internationales et je vous réitère encore une fois que l’Etat sera à vos côtés avec ses moyens humains et matériels», a-t-il ajouté. Enfin, le ministre de la jeunesse et des sports a indiqué que «des instructions ont été données pour réétudier les programmes de préparation et nous prendrons toutes les mesures adéquates pour rattraper le retard des compétitions nationales».