Le confinement sanitaire partiel, imposé à la wilaya d’Oran dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, n’affecte pas l’activité des agriculteurs, qui travaillent normalement pour fournir différents produits au marché, a-t-on appris mardi des responsables du secteur agricole au niveau local.

Le directeur des services agricoles d'Oran a affirmé, à l’APS, que tous les produits agricoles sont disponibles et que les agriculteurs vaquent normalement à leurs activités dans les fermes pour approvisionner, en produits agricoles, le marché de gros de fruits et légumes d’El Kerma, surtout en cette période de confinement partiel. Harizi Maamar a souligné que jusqu'à présent, il n'y a pas de problème d'approvisionnement et que les fournisseurs en denrées alimentaires disposent d'autorisation de circulation. Pour sa part, le secrétaire général de la chambre d'agriculture d'Oran a affirmé que l'activité dans les exploitations se poursuit dans des conditions normales, signalant la récolte de produits agricoles tels que les pois, les haricots et les fèves, de même q ue les agrumes tardifs. Il a également fait part de la préparation pour la campagne de cueilllette de fruits comme les melons. Dans le même contexte, Zeddam Houari a fait savoir que la chambre agricole n’a relevé, à ce jour, aucune plainte d'agriculteurs, à l'exception d'un cas d'un apiculteur qui devait cesser l'activité après 19 heures, soulignant que certains activités nécessitent doivent commencer avant sept heures du matin comme celle de production et de collecte du lait.

Les apiculteurs sont en retard dans leur travail, surtout que cette activité nécessite une prise en charge au printemps, a-t-il fait remarquer.

Le même responsable a déclaré "nous oeuvrons à traiter avec les apiculteurs qui n'ont qu'à présenter la carte d'agriculteur dans leurs déplacements, tout comme le personnel du secteur de la santé".

Pour ce qui est de locaux de produits phytosanitaires qui ont fermé dans le cadre des mesures de confinement pour empêcher la propagation de l'épidémie du Coronavirus, il a indiqué que cette question a été résolue et que l'activité a repris pour fournir aux agriculteurs les produits dont ils ont besoin pour traiter les plantes comme les engrais et les graines.

Oran dispose de 11 officines de produits phytosanitaires, selon le secrétaire général de la chambre d'agriculture de wilaya.