Une production prévisionnelle de plus de 320.000 quintaux de viandes rouges est attendue dans la wilaya de M’sila, au titre de l’actuelle saison agricole, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

La production attendue dépasse de 2% celle réalisée l’année dernière qui était de l’ordre de 300.000 quintaux (qx), a précisé la même source relevant que cette évolution qualifiée d’"encourageante" s’explique par l’entrée en activité de nouveaux jeunes opérateurs qui se sont spécialisés dans les élevages ovin et bovin. La même source a indiqué que la production de viandes rouges qui provient, à hauteur de 80% de l’élevage ovin, "devrait encore s’accroître durant les prochaines années", boostée par la demande des gros consommateurs que sont les établissements scolaires, les universités et les établissements de formation professionnelle.

La Chambre locale de l’agriculture, considère toutefois qu’en dépit de son importance économique, l’élevage ovin et bovin continue d’être pratiqué de "manière traditionnelle", d'où l'impératif de moderniser et développer cette filière à travers, notamment, des actions de formation.

Le prix de la viande ovine est passé de 800 Da, il y a quatre ou cinq ans à plus de 1.300 dinars actuellement en raison, a-t-on expliqué à la Chambre de l’agriculture, par la sécheresse que connaît la région de M’sila et qui contraint les éleveurs à dépenser davantage pour l’achat d’aliments de bétail.