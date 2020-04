Le coup d envoi de cette caravane s est fait des abords du complexe sportif «Abdelkader Hamdoud» du centre-ville en présence des autorités locales à leur tête le wali, Embarek El Bar.

Relevant que cette opération touchera quelque 3000 familles des zones reculées des 36 communes de la wilaya, le responsable du service solidarité à la direction de l Action Sociale (DAS de Ain Defla, Abdallah Belkacem, a noté que cette opération est notamment motivée par la conjoncture difficile traversée par le pays laquelle est marquée par la propagation du Coronavirus. «Souvent, pour ne pas dire toujours, les pères de famille dans les zones déshéritées éprouvent les pires difficultés pour s approvisionner en denrées alimentaires, une situation exacerbée par la propagation du Coronavirus et les mesures de confinement y découlant, d où la pertinence de cette action de proximité co nsistant à mettre du baume aux coeurs de ces citoyens», a-t-il expliqué. Des opérations similaires se dérouleront notamment à l approche du mois sacrée du ramadhan, a-t-il fait savoir, faisant état de la détermination des pouvoirs publics à venir en aide aux pans les plus vulnérables de la population. Le directeur du Commerce de la wilaya, Daoudi Haroun a, pour sa part, mis l accent sur le travail accompli par ses services en matière de contrôle des produits devant être acheminés vers la population ciblée.

«Avant leur acheminement vers la population préalablement ciblée, les produits alimentaires en question ont fait l objet d opérations de contrôle poussées en vue de s assurer de leur bon état», a-t-il soutenu, faisant état de l organisation d une opération de sensibilisation à l adresse des bienfaiteurs et des opérateurs économiques en vue de leur expliquer le bien-fondé de cette opération d essence humanitaire.